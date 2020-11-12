В игры серии Hitman сыграли более 70 миллионов человек
21 ноября культовая серия Hitman отметит двадцатилетие, и по такому поводу студия IO Interactive решила поделиться с общественностью информацией о важном достижении франшизы: число игроков, которые опробовали любой из семи основных проектов серии (не включая ответвления вроде Hitman GO), превысило 70 миллионов.
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Разработчики напомнили, что за двадцать лет «сорок седьмой» объездил чуть ли не весь свет, побывав на шести континентах и выполнив более сотни важных заданий.
Напомним, что сейчас вовсю идёт разработка третьей части обновлённой трилогии Hitman: её релиз должен состояться в январе, и в её рамках нас ждёт кульминация и выполнение Агентом 47 важнейшего задания в его карьере убийцы.
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