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HITMAN 3 выйдет 20 января

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То, что финальная часть обновлённой трилогии HITMAN выйдет в январе следующего года, нам известно ещё с момента анонса проекта. Сегодня же разработчики из IO Interactive решили уточнить, когда именно начнётся приключение Агента 47. Итак, игра выйдет на всех платформах 20 января

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По такому случаю на новинку уже стартовал приём предварительных заказов в Microsoft Store, а в скорейшем времени данная функция доберётся и до остальных магазинов. Стоит напомнить, что PC-версия HITMAN 3 будет распространяться эксклюзивно в Epic Games Store.

HITMAN 3 станет кульминацией новой трилогии, и в её рамках Агент 47 выполнит важнейшие задания в своей карьере, которые напрямую повлияют на мир и его дальнейшее развитие. По случаю EGS-эксклюзивности HITMAN 3 сегодня пройдёт бесплатная раздача первой части трилогии. Не упустите.

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