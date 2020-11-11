Внимательные пользователи Сети обнаружили, что в новозеландском разделе PlayStation Store на страничке экшена про петлю времени Deathloop от Arkane Studios появилась чётко обозначенная дата выхода — 21 мая 2021 года. Официально разработчики и издатель не оглашали конкретную дату релиза Deathloop, но обычно после подобных утечек долго ждать публикации соответствующей информации не приходится.

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Напомним, что ранее Arkane отложила выход Deathloop на второй квартал 2021 года, и указанная выше дата пусть и почти впритык, но сходится с обозначенным сроком.

Судя по указанным ценникам после перевода новозеландских долларов в американские, Deathloop станет одной из тех игр, базовый ценник на которые значительно повысился по сравнению с играми прошлых поколений.