Утечка: Deathloop от создателей Dishonored выйдет в мае следующего года
Внимательные пользователи Сети обнаружили, что в новозеландском разделе PlayStation Store на страничке экшена про петлю времени Deathloop от Arkane Studios появилась чётко обозначенная дата выхода — 21 мая 2021 года. Официально разработчики и издатель не оглашали конкретную дату релиза Deathloop, но обычно после подобных утечек долго ждать публикации соответствующей информации не приходится.
реклама
Напомним, что ранее Arkane отложила выход Deathloop на второй квартал 2021 года, и указанная выше дата пусть и почти впритык, но сходится с обозначенным сроком.
Судя по указанным ценникам после перевода новозеландских долларов в американские, Deathloop станет одной из тех игр, базовый ценник на которые значительно повысился по сравнению с играми прошлых поколений.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила