Компания Bethesda совместно с Arkane Studios вынуждены были сообщить о переносе проекта Deathloop на будущий год. Сетевой шутер теперь выйдет только во втором квартале 2021 года, и не раньше. Информация об этом была опубликована на официальной страничке проекта в Twitter.

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Причина для переноса указывается стандартная — желание побольше поработать над различными механиками игры, сделав её лучше. Плюс ко всему, определённые ограничения в скорости работы возникли после вынужденного перехода на удалённую работу. Объяснять причины этому, думаем, не нужно.

Deathloop запланирована к выходу на PC и PlayStation 5.