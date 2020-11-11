7,5 миллионов копий ремейка Resident Evil 2 и другая обновлённая статистика «платинового» списка Capcom
Capcom обновила статистику в своём знаменитом списке «платиновых» игр (тираж которых перевалил за миллион экземпляров), благодаря чему стали известны любопытные статистические подробности продаж культовых франшиз компании.
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По состоянию на 30 сентября текущего года, а именно по этой дате Capcom скорректировала список, продажи ремейка Resident Evil 2 достигли 7,5 млн копий, что делает его пятым самым продаваемым проектом в истории компании. Отставание от более успешных игр серии, впрочем, незначительное: Resident Evil 7, Resident Evil 5 и Resident Evil 6 разошлись к указанной тиражами в 8,3 млн, 7,7 млн и 7,6 млн копий соответственно.
Что касается вышедшего весной этого года ремейка Resident Evil 3, то его тираж составил три миллиона копий. Результат не поражает воображение, однако он полностью соответствует ожиданиям Capcom: на ремейк не самой популярной части серии компания особых надежд не возлагала.
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Безоговорочным лидером продаж у Capcom числится Monster Hunter World, достигшая показателя в 16,4 млн проданных копий; ещё 6,6 млн приходятся на дополнение Iceborne.
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