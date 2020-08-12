В начале августа Capcom отчиталась о первом квартале текущего финансового года и сообщила о том, что продажи ремейка Resident Evil 3 за три месяца — с апреля по июль — составили 2,7 миллиона копий. Это значительно ниже, чем продажи других современных игр франшизы.

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Впрочем, Capcom была готова к такому развитию событий: в недавней сессии вопросов-ответов руководство компании отметило, что результат продаж ремейка Resident Evil 3 несильно отклонился от внутреннего плана. Capcom с самого начала не строила вокруг ремейка иллюзий, ведь оригинал в своё время также не блистал высокими продажами.

На фоне заявлений о повышении цен на «некстгенные» игры руководство Capcom прокомментировало, что у компании пока отсутствует сформировавшаяся политика на этот счёт. Что же касается распределения цифровых продаж игр компании, то 35 % приходятся на консоли PlayStation, ещё 35 % на PC, 15 % на консоли Xbox и ещё 15 % на консоли Nintendo. PC-бояре могут собой гордиться.