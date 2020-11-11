Блогеры продолжают придумывать новые причины, чтобы обижаться на разработчиков игр и заставлять их извиняться. Так, Twitter-блогер Кортни Крейвен, обозревающая новинки игростроения на предмет присутствия в них функций для людей с ограниченными возможностями, обнаружила, что в описании одного из игровых боссов в Assassin’s Creed Valhalla используется «неприемлемая» лексика.

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Речь идёт о боссе Эорфорвайн, которая, согласно описанию от разработчиков, ещё в детстве получила страшные ожоги и теперь боится, что кто-нибудь увидит её изуродованное лицо. По мнению Крейвен, описывать «лицевые отличия» в подобном тоне «абсолютно неприемлемо».

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Ubisoft уже ответила Крейвен, поблагодарила её за заметку, извинилась за непреднамеренное форсирование эйблизма (дискриминация людей с ограниченными возможностями) и пообещала, что исправит текст в грядущем обновлении.

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Assassin’s Creed Valhalla вышла вчера на PC, Xbox One, Xbox Series и PlayStation 4, а завтра (12 ноября) выйдет на PlayStation 5.