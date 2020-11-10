У любителей Assassin’s Creed сегодня настоящий праздник: состоялся релиз «Вальгаллы» — новой части культовой франшизы. Сегодня игра стала доступна на большинстве заявленных платформ: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One. Версия для PlayStation 5 появится 12 ноября (хотя большая часть мира сможет сыграть в неё на PlayStation 5 только 19 ноября). Видеоролик, в котором Эйвор вновь призывает викингов заслужить место в Вальгалле, прилагается.

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Журналисты и критики высоко оценили Assassin’s Creed Valhalla, назвав проект достойным продолжением серии с интересным сеттингом и хорошей сюжетной линией. Теперь осталось узнать, что думают о проекте конечные пользователи.