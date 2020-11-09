Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки журналистов
Уже завтра, в один день со стартом консоли нового поколения от Microsoft, состоится официальный релиз «Вальгаллы» — новой амбициозной части серии Assassin’s Creed. По традиции, за день до старта продаж издатель снял эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему у нас появилась возможность взглянуть на первые оценки проекта.
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А оценки весьма высоки: в зависимости от платформы, на которой проходили «Вальгаллу» журналисты, средний балл может варьироваться до 83 до 88. Журналисты отмечают привлекательный сеттинг, достойную сюжетную линию, значительное сокращение так называемого гринда и отказ от сторонних заданий, что повышает качество геймплея и не даёт заскучать. Впрочем, местами проект всё же кажется затянутым, а сюжетная линия — скомканной и не имеющей логической связи. По всей видимости, именно поэтому оценки и не преодолели барьер в 90 баллов.
Отметим, что завтра Assassin’s Creed Valhalla выйдет на PC, Xbox Series, Xbox One и PlayStation 4; на PlayStation 5 поиграть можно будет только в четверг, 12 ноября. Физически же в большинстве стран новая приставка от Sony и вовсе появится в продаже только 19 ноября.
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