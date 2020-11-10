Полминуты геймплея Resident Evil Village засветились в свежей рекламе PlayStation 5
С момента анонса Resident Evil Village скоро пройдёт уже полгода, однако Capcom не торопится делиться важными подробностями, ограничиваясь повторением опубликованной ещё в июне информации. Но тут на помощь приходит Sony, которая в свежем рекламном видеоролике, приуроченном к скорому старту продаж PlayStation 5, продемонстрировала около полуминуты игрового процесса новинки.
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В новом промо-ролике из цикла материалов со звёздами спорта приняла участие теннисистка Наоми Осаки, которой в том числе разрешили поиграть в Resident Evil Village (соответствующий геймплей в нижеуказанном видео начинается с отметки в 1 минуту и 45 секунд). Самого игрового процесса мало и он постоянно прерывается комментариями Наоми Осаки, но разглядеть жутковатую восточноевропейскую деревушку, в которой явно творится какая-то чертовщина, можно.
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Отметим, что новая часть Resident Evil не просто так носит подзаголовок Village: разработчики из Capcom называют деревушку, в которой разворачиваются действия игры, чуть ли не вторым главным действующим лицом проекта, намекая на то, что деревня участвует в повествовании и скрывает множество тайн.
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Релиз новой части культовой серии должен состояться в следующем году на PC и консолях нового (через два дня — текущего) поколения. На консолях игра будет поддерживать динамическое 4K с HDR, трассировку лучей, и уметь работать с адаптивными триггерами и радовать слух объёмным звуком Tempest 3D AudioTech.
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