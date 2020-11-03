Динамическое 4K и трассировка лучей: появились технические подробности Resident Evil Village на PlayStation 5
На страничке Resident Evil Village на сайте PlayStation появились дополнительные технические подробности проекта. Чего-то сногсшибательного ждать не стоит: всё укладывается в стандартный список особенностей «некстгенного» проекта.
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Так, Resident Evil Village на PlayStation 5 будет работать в динамическом разрешении 4K с HDR, радовать глаз трассировкой лучей и быстро загружаться благодаря наличию в консоли твердотельного накопителя. Также упоминается поддержка адаптивных триггеров, которые позволят игроку почувствовать «вес» спусковых крючков, и тактильной отдачи, воспроизводящей эффект стрельбы из настоящего оружия. Наконец, заявлено о поддержке объёмного звука tempest 3D AudioTech.
Релиз Resident Evil Village запланирован на следующий год, пока без конкретики. Помимо PlayStation 5 игра также заглянет на PC и Xbox Series.
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