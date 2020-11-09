Состоялся релиз Chicken Police — сатирического нуар-детектива про двух бравых копов-петухов
The Wild Gentlemen совместно с HandyGames выпустили в продажу Chicken Police. Речь идёт об интерактивной детективной истории, вдохновлённой классикой нуара, но только на главных ролях тут выступают животные. После изучения доступных скриншотов может показаться, что речь идёт о не самой остроумной пародийной комедии, но разработчики позиционируют свой проект как нечто очень серьёзное. Без юмора дело не обойдётся, но он будет максимально «чёрным».
реклама
Главные герои Chicken Police — два друга-петуха. Пожалуйста, вот здесь постарайтесь не смеяться, всё серьёзно: их зовут Сонни Перьеленд и Марти МакЦып, они же Пернатые копы. Первый — детектив, которого ждёт неминуемая отставка в связи с выслугой лет. Он много пьёт, тоскует по «боевому прошлому» и восхищается своим более молодым коллегой, Марти. А вот уже этот петух ещё вполне дееспособен, поэтому к новому делу привлекает своего дряхлого друга.
реклама
Действие игры происходит в городе Кловилль. По традициям классического нуар-детектива, это максимально грязный, преступный город, погрязший в коррупции. Изначально Кловилль был построен как райское место, где хищники и жертвы могут жить в мире и процветании. Разумеется, всё пошло не так.
реклама
Пернатым копам придётся разгадать тайну этого города, занимаясь привычными для частных детективов делами. То есть, сбором улик, доказательств и даже шантажом отдельных персонажей. Игроки смогут посетить более 30 мест, некоторых из них будут меняться несколько раз в ходе игры. Персонажей, которых придётся допрашивать, тоже боле 30 — на самом деле, это не так много, но всё решит работа сценаристов.
реклама
Разработчики из The Wild Gentlemen при создании своего детища вдохновлялись классическими чёрно-белыми фильмами, такими как «Большой сон», «Двойная страховка» и «Гильда». Среди игр тоже нашлись источники для вдохновения: Grim Fandango, Policenauts, Snatcher, L.A.Noire, Aviary Attorney и серия игр о Тексе Мерфи. Совсем уж сложно не заметить схожесть с анимационным сериалом «Конь БоДжек».
Атмосферу чёрно-белого кино здесь подчёркивает оригинальная музыкальная партитура, которую дополняет профессиональный вокал от студии, озвучивавшей такие игры, как The Wolf Among Us и Horizon Zero Dawn. Про визуальный стиль здесь и добавить нечего — всё видно на скриншотах.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила