Студия Counterplay Games совместно с Gearbox Publishing опубликовали релизный трейлер Godfall — слэшера с очень сильным упором на поиск и подбор предметов экипировки и оружия.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Ничего нового мы в релизном видео не увидели, но это не так важно. Ведь большое количество врагов, эпичные сражения, кинематографичные планы и богато обставленные декорации мы видели и раньше. И «лут» — его тут действительно будет много, ведь он является ключевой составляющей Godfall.

реклама

В конце ролика нам дали очень важную информацию о целевых платформах проекта. Оказывается, до 12 мая 2021 года Godfall будет доступна только на PlayStation 5 и PC. То есть, владельцы Xbox Series не смогут до означенной даты познакомиться с проектом. На PC же слэшер выйдет в Epic Games Store. Пару дней назад мы публиковали подробные системные требования.

реклама

реклама

Параллельно с релизным трейлером было также опубликовано большое геймплейное видео продолжительностью более 50 минут. Разработчики с восторженными лицами долго рассказывают о том, какой замечательной получилась Godfall, демонстрируя различные аспекты игрового процесса. Представители Counterplay Games в этом большом ролике тоже оставили упоминание о временной консольной эксклюзивности своего проекта.