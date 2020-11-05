Слэшер Godfall сначала выйдет на PC и PS5, владельцам новых Xbox придётся подождать полгода
Студия Counterplay Games совместно с Gearbox Publishing опубликовали релизный трейлер Godfall — слэшера с очень сильным упором на поиск и подбор предметов экипировки и оружия.
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Ничего нового мы в релизном видео не увидели, но это не так важно. Ведь большое количество врагов, эпичные сражения, кинематографичные планы и богато обставленные декорации мы видели и раньше. И «лут» — его тут действительно будет много, ведь он является ключевой составляющей Godfall.
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В конце ролика нам дали очень важную информацию о целевых платформах проекта. Оказывается, до 12 мая 2021 года Godfall будет доступна только на PlayStation 5 и PC. То есть, владельцы Xbox Series не смогут до означенной даты познакомиться с проектом. На PC же слэшер выйдет в Epic Games Store. Пару дней назад мы публиковали подробные системные требования.
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Параллельно с релизным трейлером было также опубликовано большое геймплейное видео продолжительностью более 50 минут. Разработчики с восторженными лицами долго рассказывают о том, какой замечательной получилась Godfall, демонстрируя различные аспекты игрового процесса. Представители Counterplay Games в этом большом ролике тоже оставили упоминание о временной консольной эксклюзивности своего проекта.
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