Системные требования «некстгенного» слэшера Godfall: рекомендуются GTX 1080 Ti и 16 Гбайт ОЗУ
Незадолго до релиза слэшера нового поколения Godfall его разработчики опубликовали соответствующие системные требования. Они безнадёжно далеки от уровня подробностей, которыми последнее время снабжает «системки» своих проектов Ubisoft, но самое главное в них всё же прописано.
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Не будем толочь воду в ступе и перейдём к делу. Минимальные требования:
- процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-6600;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti;
- операционная система Windows 10.
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Godfall выйдет 12 ноября на PC и PlayStation 5.
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