Незадолго до релиза слэшера нового поколения Godfall его разработчики опубликовали соответствующие системные требования. Они безнадёжно далеки от уровня подробностей, которыми последнее время снабжает «системки» своих проектов Ubisoft, но самое главное в них всё же прописано.

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Не будем толочь воду в ступе и перейдём к делу. Минимальные требования:

процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-6600;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti;

операционная система Windows 10.

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Godfall выйдет 12 ноября на PC и PlayStation 5.