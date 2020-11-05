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Аналитики считают, что игровая индустрия в этом году заработает почти $175 млрд

Или почти на 20 % больше, чем в прошлом году.
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На фоне постоянных сообщений от игровых издателей и разработчиков о росте прибыли и рекордных «онлайнах», чему далеко не в последнюю очередь поспособствовала пандемия, аналитики из компании Newzoo решили повысить прогноз по выручке игровой индустрии в этом году. По подсчётам аналитиков, к концу года игропром заработает $174,9 млрд, или на 19,6 % больше, чем в прошлом году.

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Хотя рост наблюдается во всех платформенных сегментах, на консолях и мобильных устройствах он более внушителен, чем на PC. Так, на долю персональных компьютеров в прогнозе приходится $37,4 млрд (рост 6,2 %), на долю консолей — $51,2 млрд (рост 21 %), и на долю мобильных устройств — $86,3 млрд (рост 25,6 %).

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Самыми прибыльными регионами в игровой индустрии остаются азиатско-тихоокеанский и североамериканский с $84,3 млрд и $44,7 млрд соответственно. При этом почти половина доли азиатско-тихоокеанского региона приходится на Китай с $44 млрд, а почти весь североамериканский регион «держат» США с $41,3 млрд. Два этих государства вообще обеспечивают практически половину всей мировой выручки игровой индустрии. Европейский регион с прогнозируемыми $32,9 млрд в этом году расположился на третьем месте.

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По мнению аналитиков Newzoo, заветный барьер в $200 млрд индустрия преодолеет в 2023 году.

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