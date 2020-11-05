Android-версия XCOM 2 Collection появится в следующем году
В прошлом месяце стало известно, что в начале ноября (уже сегодня) XCOM 2 появится на устройствах под управлением iOS. Замечательная новость для любителей «яблочной» продукции, однако версия для Android данной игре тоже необходима, о чём пользователи в далёкой от дипломатически приемлемой форме сказали разработчикам из Feral Interactive, занимающимся портированием проекта.
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К счастью, владельцам устройств на Android не стоит волноваться: в официальном Twitter студия Feral Interactive сообщила о том, что они смогут поиграть в XCOM 2 Collection в следующем году. Пока, впрочем, без конкретики.
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Напомним, что в XCOM 2 Collection входит основная XCOM 2, крупный аддон War of the Chosen и четыре небольших DLC. Поскольку на iOS проект выходит уже сегодня, то имеет смысл напомнить, что он весьма требователен и потребует от вас наличия как минимум iPhone 7 или iPad Pro (2017) или iPad (2019).
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