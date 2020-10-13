Хороших тактических стратегий на мобильных платформах очень мало. Поэтому всякий случай портирования крупной игры на iOS или Android воспринимается как большой праздник. В своё время великолепная XCOM: Enemy Unknown после выхода на PC вышла на «мобилках» уже через несколько месяцев. Теперь вот настал черёд второй части. Здесь временной промежуток между выходом на PC и портированием на iOS несколько затянулся, ждать пришлось больше 4 лет.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Так вот, на iOS выходит XCOM 2 Collection. Это полная версия с большим дополнением War of the Chosen и четырьмя маленькими DLC. Как полагается во всех таких случаях, для мобильной версии тактической стратегии основательно переделали интерфейс, но зато все остальные составляющие проекта остались практически в первозданном виде. Даже богатая система кастомизации никуда не делась.

реклама

Для запуска XCOM 2 на iOS потребуется наличие iPhone 7 Plus или более свежий смартфон от Apple. К планшетам требования такие: iPad Pro 2017-го года и обычные iPad с 2019-го года. Релиз XCOM 2 Collection должен состояться 5 ноября. Как и полагается, никаких микротранзакций не будет — за игру попросят почти 25 долларов США. Версия для Android, видимо, в планах, но пока никакой информации по ней нет.