XCOM 2 готовится к выходу на iOS со всеми дополнениями
Хороших тактических стратегий на мобильных платформах очень мало. Поэтому всякий случай портирования крупной игры на iOS или Android воспринимается как большой праздник. В своё время великолепная XCOM: Enemy Unknown после выхода на PC вышла на «мобилках» уже через несколько месяцев. Теперь вот настал черёд второй части. Здесь временной промежуток между выходом на PC и портированием на iOS несколько затянулся, ждать пришлось больше 4 лет.
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Так вот, на iOS выходит XCOM 2 Collection. Это полная версия с большим дополнением War of the Chosen и четырьмя маленькими DLC. Как полагается во всех таких случаях, для мобильной версии тактической стратегии основательно переделали интерфейс, но зато все остальные составляющие проекта остались практически в первозданном виде. Даже богатая система кастомизации никуда не делась.
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Для запуска XCOM 2 на iOS потребуется наличие iPhone 7 Plus или более свежий смартфон от Apple. К планшетам требования такие: iPad Pro 2017-го года и обычные iPad с 2019-го года. Релиз XCOM 2 Collection должен состояться 5 ноября. Как и полагается, никаких микротранзакций не будет — за игру попросят почти 25 долларов США. Версия для Android, видимо, в планах, но пока никакой информации по ней нет.
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