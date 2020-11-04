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2,5 минуты игрового процесса Portal Reloaded — фанатской модификации с тройной портальной пушкой

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В начале прошлой недели группа энтузиастов официально представила проект под названием Portal Reloaded, представляющий собой глобальную модификацию Portal 2, добавляющую в игру тройную портальную пушку и массу новых камер, позволяющих задействовать расширившуюся функциональность устройства. На днях же разработчики опубликовали 2,5-минутную запись игрового процесса, в рамках которого проходится одна из тестовых камер. Она совсем простенькая даже с учётом наличия третьего портала, но всё равно интересная.

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Третий, зелёный портал в улучшенной портальной пушке позволяет открывать разлом во времени и возвращаться в те же самые локации, но на двадцать лет вперёд и обратно. В нижеуказанном ролике показано, как эту функцию использовать по прямому назначению.

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Portal Reloaded станет своеобразным подарком Portal 2 к её десятилетию в апреле следующего года. Модификация будет бесплатной и потребует от желающих её установить только наличия базовой версии Portal 2.

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