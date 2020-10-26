В апреле надвигающегося года культовой экшен-головоломке Portal 2 исполнится ровно десять лет. Несмотря на почтенный возраст, проект до сих пор любим сообществом, а товарищи периодически собираются в совместном режиме, чтобы поругаться друг на дружку за «тормознутость». Вместе с тем сообщество энтузиастов продолжает выпускать для Portal 2 различные модификации, в том числе очень крупные и амбициозные, как, например, Portal Reloaded.

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В Portal Reloaded мы играем роль подопытного [4-5-0-9], снаряжённого уникальным тройным портальным устройством, которое помимо стандартных синего и оранжевого порталов умеет открывать и зелёный портал, позволяющий перемещаться во времени на двадцать лет.

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По замыслу разработчиков модификации, наличие третьего портала откроет новые геймплейные возможности и заставит игроков ещё сильнее напрягать своё пространственное мышление.

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Релиз Portal Reloaded назначен на 19 апреля 2021 года, в день десятилетия Portal 2. Сама модификация бесплатная и может быть установлена через Steam; от пользователя требуется лишь обладать базовой Portal 2, что спустя почти десять лет и бесчисленное количество распродаж вряд ли может быть препятствием.