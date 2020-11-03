Выделенные серверы Friday The 13th The Game отключат уже в этом месяце
О том, что асимметричный сетевой боевик Friday The 13th The Game весьма скоропостижно сыграл в ящик, стало известно больше двух лет назад, когда разработчики из Gun Media, опасаясь юридических проблем из-за разгоравшихся тогда разборок между правообладателями франшизы «Пятница, 13-е», решила прекратить активное развитие проекта.
реклама
С тех пор Friday The 13th The Game уже не пополнялась новым контентом, и вполне закономерно, что осуществлять поддержку выделенных серверов с её итоговым «онлайном» стало экономически нецелесообразно. В итоге сегодня разработчики сообщили о том, что в этом месяце к игре будет применён патч, закрывающий выделенные игровые серверы.
Серверы баз данных при этом продолжат работать, а игроки смогут сражаться друг с другом в быстрых и частных матчах через peer-to-peer-соединение. Снимать игру с продажи не собираются.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила