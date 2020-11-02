Diablo Immortal получает положительные отзывы с внутреннего тестирования
Diablo Immortal, анонс которой в своё время был растащен на «мемные» цитаты и встречен, мягко говоря, прохладно, вполне может стать достойной игрой на мобильных устройствах. По крайней мере, на внутренних тестированиях в Blizzard проект получает положительные отзывы и высокие оценки, о чём представители холдинга Activision Blizzard сообщили в отчёте перед инвесторами.
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Похоже, что релиз Diablo Immortal уже не за горами: разработчики потихоньку готовятся к скорому началу «внешнего» регионального тестирования проекта. Кроме того, в отчёте упоминается, что в отличие от многих студий, Blizzard укладывается в сроки несмотря на пандемию и удалённую работу, так что вынужденных задержек, в теории, возникнуть не должно.
Стоит отметить, что Diablo Immortal по большей части стала жертвой маркетингового отдела Blizzard: в своё время компания признала, что неправильно подошла к анонсу Diablo Immortal и должна была во всеуслышание заявить, что PC как платформа остаётся для студии приоритетной.
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В прошлом году Blizzard официально анонсировала Diablo IV и обрадовала фанатов серии возвращением игры к своим мрачным истокам. К сожалению, пока неизвестно, когда состоится её релиз.
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