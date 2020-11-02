Несколько дней назад Activision Blizzard опубликовала отчёт об итогах очередного финансового квартала, отголоски которого будут гулять по Сети ещё несколько дней. В частности, на встрече с инвесторами руководитель холдинга Бобби Котик заявил, что объём предзаказов Shadowlands стал крупнейшим из всех аддонов к World of Warcraft.

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Не последнюю роль в достижении этого рекорда сыграл прошлогодний релиз World of Warcraft Classic, благодаря которому число подписчиков игры удвоилось, а вовлечённость игроков в процесс достигла беспрецедентного уровня.

Напомним, что релиз Shadowlands состоится (по московскому времени) в ночь с 23 на 24 ноября. Изначально планировалось, что дополнение выйдет 27 октября, но команда разработчиков решила взять дополнительное время на полировку аддона. Учитывая рекордный объём предзаказов, скорее всего, это правильное решение.