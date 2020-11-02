Activision Blizzard очень довольна количеством предзаказов World of Warcraft Shadowlands
Несколько дней назад Activision Blizzard опубликовала отчёт об итогах очередного финансового квартала, отголоски которого будут гулять по Сети ещё несколько дней. В частности, на встрече с инвесторами руководитель холдинга Бобби Котик заявил, что объём предзаказов Shadowlands стал крупнейшим из всех аддонов к World of Warcraft.
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Не последнюю роль в достижении этого рекорда сыграл прошлогодний релиз World of Warcraft Classic, благодаря которому число подписчиков игры удвоилось, а вовлечённость игроков в процесс достигла беспрецедентного уровня.
Напомним, что релиз Shadowlands состоится (по московскому времени) в ночь с 23 на 24 ноября. Изначально планировалось, что дополнение выйдет 27 октября, но команда разработчиков решила взять дополнительное время на полировку аддона. Учитывая рекордный объём предзаказов, скорее всего, это правильное решение.
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