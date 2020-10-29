Cyberpunk 2077 — настолько ожидаемый релиз, что изменения даты его выхода влияют на обновления и дополнения к другим проектам. В частности, несколько часов назад разработчики из Grinding Gear Games сообщили о том, что выход дополнения-обновления 3.13 для ролевого экшена Path of Exile, который должен был состояться 11 декабря, переехал на январь из-за переноса выхода Cyberpunk 2077 на 10 декабря.

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Как пишут разработчики, они не хотят ставить своих игроков в условия выбора между Cyberpunk 2077 и Path of Exile, поэтому и приняли такое решение. Трудно поверить в то, что аудитории этих совершенно разных проектов пересекаются, но разработчикам наверняка виднее.

Технически версия 3.13 будет готова в начале-середине декабря, а процесс поддержки Path of Exile никак не меняется.