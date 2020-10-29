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Авторы Path of Exile отложили выход декабрьского дополнения из-за Cyberpunk 2077

Разработчики считают, что аудитории этих игр пересекаются.
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Cyberpunk 2077 — настолько ожидаемый релиз, что изменения даты его выхода влияют на обновления и дополнения к другим проектам. В частности, несколько часов назад разработчики из Grinding Gear Games сообщили о том, что выход дополнения-обновления 3.13 для ролевого экшена Path of Exile, который должен был состояться 11 декабря, переехал на январь из-за переноса выхода Cyberpunk 2077 на 10 декабря.

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Как пишут разработчики, они не хотят ставить своих игроков в условия выбора между Cyberpunk 2077 и Path of Exile, поэтому и приняли такое решение. Трудно поверить в то, что аудитории этих совершенно разных проектов пересекаются, но разработчикам наверняка виднее.

Технически версия 3.13 будет готова в начале-середине декабря, а процесс поддержки Path of Exile никак не меняется.

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path of exile grinding gear games
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Сейчас обсуждают

Listoman
02:37
Не, там был проц 5000 серии, поэтому и работали доп.фичи, так-то от резов амд ещё надо отнять 8%, ибо именно столько они дают прироста со свом амуде)
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ma3uk
02:37
10-15% это что-то сказочное, скорее сравняются там где отстают, да и прирост будет скорее не от разгона, а от андервольтинга, что уже привычно для карточек АМД.
Результаты тестирования трёх моделей AMD Radeon RX 6000 на одном графике
Profit
02:37
При этом стоит помнить, что архитектуру Пентиум разработал Советский инженер! И та дохла и дохла при дичайшем финансировании. а Эльбрус смогли сохранить действительно энтузиасты и сейчас он развивает...
США решили проблемы замены российских двигателей РД-180
kisulja
02:37
да это все понятно,что статья-рекламная и графики-пиздежные немного...но! в общем-то и целом -это же очень хорошо для НАС. как для потребителей,что вышел ДОСТОЙНЫЙ конкурент для nvidia ! не так ли ?!
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Алексей Кутерев
02:36
Слайды - не слайды, тесты - не тесты. Вы всё врёти. Кококо.
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Jack NotFound
02:36
А ты думаешь, АМДшники их там тоже на Core i9-9900K тестили?
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Listoman
02:35
Первый смотреть не надо, надо смотреть второй)
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
kisulja
02:35
я смотрю первый параметр- средняя частота кадров ! она 80....
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Listoman
02:34
На моём скрине 84.4, то есть ~= резу 6900xt, если у неё отключить читы)
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
Arky
02:34
Ну в рашке 45% россиян живут на 5 евро в день, чем не победа? ПАБЫДИЛИ
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