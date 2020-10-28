Без сюрпризов: Watch Dogs Legion получила в целом достойные оценки критиков
Завтра состоится релиз Watch Dogs Legion, а сегодня Ubisoft сняла эмбарго на публикацию первых обзоров. Как и следовало ожидать, революции у Ubisoft не получилось, а получился просто достойный продукт: средний рейтинг «Легиона» на MetaCritic на момент публикации данной заметки составлял 74 баллов из 100 возможных, а на OpenCritic — 73 балла из 100 возможных. Выборка в случае с OpenCritic значительно богаче, поэтому отталкиваться следует именно от этой оценки.
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Хотя есть журналисты, которым понравилась Watch Dogs Legion, и которые искренне называют данный проект лучшим в этом году и хвалят за нововведения, но многие сходятся во мнении, что у Ubisoft просто вышла ещё одна Watch Dogs, в которой хоть и представлены новые геймплейные механики вроде возможности играть кем угодно — от бабушки-спецагента до нанотехнологичного пасечника — что открывает уникальные возможности в прохождении, но для среднестатистического игрока, привыкающего к одному персонажу, данная система избыточна и даже вредна.
Журналисты хвалят Watch Dogs Legion за красивую графику и звуковое сопровождение, но ругают за избитую чуть ли не до полусмерти тему борьбы против системы в антиутопическом сеттинге. Что об игре думают простые пользователи, узнаем уже завтра.
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