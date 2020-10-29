Sony поделилась с широкой общественностью свежей записью игрового процесса ремейка Demon’s Souls. В новом ролике, продолжительность которого превышает пять минут, нас ждёт сражение с гигантскими боссами, «прогулки» по пыльным подземельям, полным рядовых оппонентов, ну, и красивая графика, само собой.

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Релиз ремейка Demon’s Souls назначен на 12 ноября в странах так называемой первой волны релиза и 19 ноября — во всём остальном мире. Игра — эксклюзив PlayStation 5, который будет работать в двух режимах на выбор: в 4K при 30 fps или же в динамическом 4K при 60 fps.