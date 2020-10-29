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Capcom отчиталась об успехах за первое полугодие текущего финансового года

По понятным причинам, у всех игровых компаний в этом году рекорды да успехи.
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Capcom отчиталась об итогах завершившегося 30 сентября первого полугодия 2020/2021 финансового года. Как и следовало ожидать в текущем году пандемии, самоизоляции и карантина, показатели компании в игровом сегменте растут огромными темпами.

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Чистые продажи игр компании во втором квартале текущего финансового года выросли на 12,8 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а операционная прибыль подскочила на 27,7 %. Отдельно Capcom отметила «крепкие» продажи ремейка Resident Evil 3 и устойчивое развитие Monster Hunter World вместе с дополнением Iceborne.

Конкретного количества проданных копий ремейка Resident Evil 3 компания не назвала, но по состоянию на начало августа это число составляло 2,7 млн копий. Хотя продажи ремейка Resident Evil 3 можно с чистой совестью назвать скромными, Capcom ожидала такое развитие событий и сразу заявила, что продажи проекта примерно соответствуют её прогнозам.

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