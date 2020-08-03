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Тираж ремейка Resident Evil 3 за три месяца составил 2,7 млн копий

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Компания Capcom опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2020/2021 финансового года. В целом, ничего интересного в отчёте нет: компания отмечает уверенный рост прибыли за счёт увеличения цифровых продаж своих игр. Рост на фоне пандемии оказался настолько значительным, что сторицей покрыл упущенную прибыль от аркадных автоматов. Наиболее интересная часть отчёта касается количества проданных копий одной отдельно взятой игры — ремейка Resident Evil 3.

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Как сообщила Capcom, за три месяца продаж (с апреля этого года) было продано 2,7 млн копий ремейка Resident Evil 3. Может показаться, что это неплохой результат, но статистика обманчива: это слабейший результат для франшизы Resident Evil за многие годы. В частности, за более короткий промежуток времени ремейк Resident Evil 2 был продан тиражом в 4,2 млн копий, Resident Evil 7 — 3,5 млн копий, а Resident Evil 5 — 4,4 млн копий.

Напомним, что сейчас Capcom трудится над Resident Evil Village: её релиз запланирован на следующий год.

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capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
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