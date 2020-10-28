Вы уже знаете, что релиз Cyberpunk 2077 несмотря на все обещания и предпринятые суровые меры был в очередной раз отложен и теперь состоится только 10 декабря. В этой истории любопытно то, что непосредственно разработчики о готовящемся переносе релиза ничего не знали: даже за день до печального известия в различных соцсетях и на форумах они упоминали о Cyberpunk 2077 как об игре, которая выйдет 19 ноября.

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По всей видимости, решение руководства CD Projekt RED о переносе выхода на три недели стало для рядовых сотрудников компании таким же сюрпризом, как и для игрового сообщества. По крайней мере, такой информацией располагает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, который, пообщавшись с несколькими разработчиками проекта, заявил, что внутреннее электронное письмо они получили в тот же момент, когда было опубликовано публичное сообщение. Аналогичной информацией располагает и журналистка Game Informer Лиана Руперт.

Тем временем игроки негодуют, а некоторые особо грозные (но не в реальной жизни) из них даже отправляют разработчикам письма с угрозами расправы. Журналисты призывают игроков сохранять самообладание и войти в положение разработчиков, которые, судя по всему, и сами не подозревали о таком развитии событий.

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Официально главной причиной очередной задержки релиза является сложность проверки и оптимизации Cyberpunk 2077 под девять платформ: PC, четыре варианта Xbox, три варианта PlayStation и «облачную» Stadia.