Cyberpunk 2077 не примет участие в церемонии The Game Awards 2020
Несколько часов назад случилось то, во что сложно (но можно) было поверить после всех заверений CD Projekt RED о «железном» ноябрьском релизе Cyberpunk 2077, шестидневной рабочей недели для разработчиков и отправки проекта в печать: выход самой долгожданной игры последних лет опять отложили — на сей раз на три недели, до 10 декабря.
реклама
Как следствие, теперь Cyberpunk 2077 не сможет принять участие в церемонии The Game Awards 2020, которую принято сравнивать с «Оскаром» в мире видеоигр. Данным известием поделился организатор и ведущий церемонии Джефф Кили. Релиз игры слишком близок к началу мероприятия; таким образом, впервые поучаствовать в нём Cyberpunk 2077 сможет лишь в конце следующего, 2021 года. Впрочем, будет ли это справедливо — вопрос, на который ещё предстоит дать ответ.
Главной причиной очередного переноса релиза Cyberpunk 2077 стали сложности с тестированием многочисленных версий игры для разных платформ. Только взгляните, сколько их: PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 и Stadia.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила