Последние годы из Blizzard с устрашающей частотой уходят сотрудники, принимавшие непосредственное участие в создании культовых проектов компании. Сегодня вызывающая переживания за будущее Blizzard тенденция продолжилась: спустя 12 лет работы об уходе из компании объявил Дейв «Fargo» Косак.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Косак трудился в качестве ведущего нарративного дизайнера World of Warcraft, а четыре года назад перешёл в команду разработки Hearthstone, где был ведущим дизайнером миссий и своего рода «лицом» игры.

Дальнейшую трудовую деятельность Косак продолжит в студии Deviation Games, которая сейчас создаёт «что-то секретное, но потрясающее, которое заставит игроков сказать "Вау!"».

реклама

К слову, совсем недавно — на прошлой неделе — другие ветераны Blizzard организовали коллектив Frost Giant Studios, который будет заниматься производством стратегий в реальном времени.