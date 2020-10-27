Из Blizzard ушёл ещё один ветеран компании
Последние годы из Blizzard с устрашающей частотой уходят сотрудники, принимавшие непосредственное участие в создании культовых проектов компании. Сегодня вызывающая переживания за будущее Blizzard тенденция продолжилась: спустя 12 лет работы об уходе из компании объявил Дейв «Fargo» Косак.
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Косак трудился в качестве ведущего нарративного дизайнера World of Warcraft, а четыре года назад перешёл в команду разработки Hearthstone, где был ведущим дизайнером миссий и своего рода «лицом» игры.
Дальнейшую трудовую деятельность Косак продолжит в студии Deviation Games, которая сейчас создаёт «что-то секретное, но потрясающее, которое заставит игроков сказать "Вау!"».
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К слову, совсем недавно — на прошлой неделе — другие ветераны Blizzard организовали коллектив Frost Giant Studios, который будет заниматься производством стратегий в реальном времени.
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