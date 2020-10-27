Разработчики из студии Fatshark продолжают отмечать пятилетие Warhammer The End Times — Vermintide внутри второй части серии. Недавно в игре началось специальное праздничное событие, теперь же разработчики рапортовали о том, что до конца воскресенья, 1 ноября, все желающие могут совершенно бесплатно опробовать Warhammer Vermintide 2. Важно отметить, что речь идёт о базовой версии игры: дополнения в неделю бесплатного доступа не включены.

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Вместе с тем разработчики решили также до первого ноября продлить внутриигровые празднования по случаю пятилетия первой части серии.

На тот случай, если Warhammer Vermintide 2 придётся вам по душе после недельного бесплатного доступа, на игру в Steam распространяется 75-процентная скидка, благодаря которой экшен можно приобрести всего за 128 рублей.