Завтра, 23 октября, исполнится пять лет со дня выхода кооперативного экшена Warhammer The End Times — Vermintide на персональных компьютерах. По такому поводу разработчики из студии Fatshark решили провести специальное праздничное событие «внутри» сиквела — Warhammer Vermintide 2.

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Смысл праздника довольно прост: от игроков требуется проводить в Warhammer Vermintide 2 время и истреблять как можно больше противников. Если игроки в общей сложности истребят 300 000 005 оппонентов, то разработчики организуют в игре выходные тройного опыта. В том случае, если счётчик убийств перевалит за 555 555 555 супостатов, то бонус тройного опыта пройдёт два уик-энда подряд. При желании игроки смогут получить особые награды, в числе которых, например, шапка-акула.

Если вам искренне нравится Warhammer Vermintide 2, то имеет смысл поторопиться, ведь праздничное событие продлится всего до 25 октября.