Более миллиона игроков опробовали Battletoads (2020)
Сказать, что публика прохладно встретила новую Battletoads, это ничего не сказать: одни ограничились нейтральными отзывами, что само по себе плохо, другие, эмоциональные товарищи, и вовсе назвали проект плевком в своё детство. Впрочем, на практике оказалось, что новая Battletoads оказалась вполне неплохо востребована, учитывая свой бюджет и позиционирование. Несколько часов назад разработчики опубликовали видеоролик, в котором сообщили о достижении проектом отметки в один миллион опробовавших его игроков.
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Важно отметить, что разработчики говорят именно об игроках, а не о количестве проданных копий. В случае с «Боевыми жабами» это две большие разницы, поскольку проект изначально присутствовал в подписке Xbox Game Pass, благодаря которой многие и ознакомились с новинкой.
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Данного результата Battletoads добилась всего за два месяца: релиз игры состоялся 20 августа. Иными словами, негатив негативом, а свою аудиторию Battletoads всё же нашла.
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