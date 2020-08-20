Новая Battletoads поступит в продажу уже сегодня вечером, но профильные журналисты уже успели поиграть в версию для прессы и поделиться с сообществом своими мнениями и оценками, которые впоследствии собрал агрегатор Metacritic.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Как пишут журналисты, разработчикам удалось создать проект, вдохновлённый классической Battletoads, но при этом разбавленный современными элементами игрового процесса. Получилось неплохо, местами даже свежо, но не более того. Одни рецензенты нахваливают достойный внимания кооперативный режим, в который весело играть с друзьями, другие огорчены небольшой продолжительностью игры и называют её скучноватой по современным меркам.

На момент написания данной заметки профессиональный рейтинг новой Battletoads составлял 71 балл из 100 возможных на Xbox One и 73 из 100 возможных — на PC, что можно охарактеризовать как рейтинг ниже комфортной «зелёной» зоны. Как воспримут новинку конечные пользователи, узнаем уже сегодня вечером.