Вчера вечером Алекс Хатчинсон, креативный директор Google Stadia, позволил себе высказаться на тему недавней волны «писем счастья» стримерам на Twitch и развить тему до необходимости им отчислять процент от прибыли разработчикам и издателям игр, служащих основой для создания стримерского контента.

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Мнение Хатчинсона, мягко говоря, не нашло приветствия в Сети, поэтому компания Google поспешила откреститься от его высказываний, заявив, что личные «твиты» креативного директора Stadia не отражают взглядов на ситуацию непосредственно в Google и её подразделениях.

Более того, руководитель игрового направления на YouTube Райан Вьятт заявил, что между издателями и создателями контента (среди которых и стримеры) сформировались прекрасные отношения, позволившие создать выгодную для всех процветающую экосистему.