Стримеры для многих уже давно стали частью повседневного досуга: включить «поток» любимого стримера, поговорить с ним за жизнь или же научиться чему-то новенькому в проходимой им игре — всё это уже обыденность. А там, где обыденность, можно и нужно хорошенько подзаработать. Примерно такого мнения придерживается креативный директор Google Stadia, а в прошлом — ведущий геймдизайнер Far Cry 4 и Assassin’s Creed III Алекс Хатчинсон.

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Началось всё с того, что популярнейшая площадка для стримов — Twitch — на днях разослала сотням стримеров «письма счастья» и удалила записи трансляций с использованием защищённой авторским правом музыки. Алекс Хатчинсон решил подхватить и развить тему, заявив, что стримеров должно волновать не то, что их контент удалён за использование музыки, а то, что в основе их творчества лежит использование чужого контента (в данном случае — видеоигр).

По мнению Хатчинсона, стримеры, основывающие свой контент на играх, должны покупать у разработчиков и издателей таких игр соответствующие лицензии на коммерческое использование, как это происходит в любом настоящем бизнесе. Простая покупка копии игры лицензией на её коммерческое использование не является.

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Естественно, данное заявление вызвало бурю негодования и поток контраргументов, самым популярным из которых является, например, тот факт, что трансляции игр повышают их упоминаемость в Сети, знакомят с ними аудитории стримеров и, как следствие, увеличивают их продажи. Ярчайший пример — Among Us, популярность которой благодаря стримерам взлетела лишь пару месяцев назад, хотя игре уже два года. Хатчинсон же считает, что в большинстве случаев стримеры работают на себя, а косвенное увеличение продаж игр благодаря им — всего лишь случайность.

В своём мнении Хатчинсон непреклонен: стримеры должны отдавать часть своих доходов создателям игр, лежащих в основе их контента. В представлении Хатчинсона это будет выглядеть как некий налог, причём, возможно, прогрессивный, ведь далеко не все стримеры имеют какой бы то ни было доход со своих трансляций.

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Как это реализовать, как считать «доли» влияния игр на доход стримеров, и облагать ли налогом так называемые донаты, в сути являющиеся добровольными пожертвованиями, которые облагать налогами не принято, Хатчинсон не уточнил.