Вчера вечером Amplitude Studios открыла доступ к предзаказам своей глобальной стратегии Humankind, которая метит в конкуренты Sid Meier’s Civilization, а также огласила «окно» релиза — апрель 2021 года. Теперь же на Steam-страничке Humankind появились её системные требования.

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Минимальные требования Humankind:

процессор: Intel Core i5 четвёртого поколения или AMD FX-8300;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD R9 290;

25 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 7.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5 шестого поколения (или лучше) или AMD Ryzen 5 1600 (или лучше);

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (или лучше) или AMD Radeon RX 5500XT (или лучше);

25 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 7.

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Важно помнить, что указанные требования могут быть предварительными и измениться ближе к релизу игры. Учитывая несущественную разницу между минимальными и рекомендованными требованиями, скорее всего, так и произойдёт.