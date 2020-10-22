В Steam появились системные требования глобальной стратегии Humankind: 8 Гбайт ОЗУ и GTX 1060 должно хватить
Было бы странно, если бы этого наоборот — не хватило.
Вчера вечером Amplitude Studios открыла доступ к предзаказам своей глобальной стратегии Humankind, которая метит в конкуренты Sid Meier’s Civilization, а также огласила «окно» релиза — апрель 2021 года. Теперь же на Steam-страничке Humankind появились её системные требования.
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Минимальные требования Humankind:
- процессор: Intel Core i5 четвёртого поколения или AMD FX-8300;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD R9 290;
- 25 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 7.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5 шестого поколения (или лучше) или AMD Ryzen 5 1600 (или лучше);
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (или лучше) или AMD Radeon RX 5500XT (или лучше);
- 25 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 7.
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Важно помнить, что указанные требования могут быть предварительными и измениться ближе к релизу игры. Учитывая несущественную разницу между минимальными и рекомендованными требованиями, скорее всего, так и произойдёт.
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