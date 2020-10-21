Стратегия Humankind выйдет в апреле будущего года, предзаказ с бонусами уже открыт
Как Civilization, только «немного иначе».
Перспективная стратегия Humankind должна поступить в продажу в апреле будущего года. Разработчики решили в очередной раз напомнить о своем проекте, выпустив новый ролик. Он посвящён старту предзаказов. Прикупить стратегию заранее — дело выгодное, если вы фанат. Вдобавок, авторы игры отсыпят вам большое количество бонусов, о которых ниже.
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Если оформить предзаказ на цифровую Deluxe-версию, то доступ к следующим бонусам гарантирован: официальный саундтрек в формате mp3, постер с древом юнитов и технологий в формате pdf и игровой набор «Нотр-Дам». В последний входят:
- личность для аватара;
- набор для настройки аватара «Виктор Гюго»;
- истории «Нотр-Дам»;
- само чудо света «Нотр-Дам для строительства в игре.
Разумеется, сама цифровая копия Humankind в Deluxe-версии тоже будет. Разработчики предлагают купить игру сейчас за 2328 рублей и сэкономить 10%. Стоит ли доверить им за полгода до релиза — решать вам. Мы лишь отметим, что на выставке Gamescom 2020 творение AMPLITUDE Studios получило награду «Лучшая стратегия выставки».
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Что до самой Humankind, то мы имеем дело с исторической стратегией, сделанной в лучших традициях геймплейных механик Civilization. Нужно будет участвовать в исторических событиях, принимать сложные решения, совершать научные открытия и создавать свою уникальную цивилизацию. Что-то это нам напоминает, не так ли?
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Более точной даты релиза у Humankind нет — только скупое «апрель 2021».
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