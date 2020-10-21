После обновления PC-версия Fortnite «похудела» на 70 Гбайт
Вот бы Infinity Ward со своей Call of Duty Modern Warfare набраться опыта у Epic Games.
Epic Games решила провести оптимизацию игровых файлов Fortnite и применила к данной популярнейшей королевской битве на PC свежее обновление. Сам размер обновления внушительный — порядка 27 Гбайт — однако это вынужденная мера, чтобы в дальнейшем объём установки Fortnite уменьшился.
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Как пояснила служба технической поддержки Fortnite, после обновления объём занимаемого игрой пространства на накопителях уменьшится примерно на 60 Гбайт. Игроки же заметили, что Epic Games преуменьшила свои заслуги, ведь ранее папка с игрой «весила» без малого 100 Гбайт, тогда как после обновления она «похудела» более чем в три раза — до 29 Гбайт.
Согласно заявлению Epic Games, в результате проведённых оптимизаций дальнейшие обновления Fortnite также будут занимать меньше пространства.
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Стоит отметить, что неумеренное «раздувание» объёмов установок современных игр-сервисов стало проблемой, и особенно ярко она выражена в Call of Duty Modern Warfare (2019), которую со всеми обновлениями уже невозможно установить даже на 250-гигабайтный раздел, из-за чего разработчикам даже пришлось разрешать игрокам отключать различные части проекта, чтобы высвободить хоть какое-то пространство.
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