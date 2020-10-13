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Call of Duty: Modern Warfare на PC получит возможность удалять отдельные части игры

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То, сколько места занимается Call of Duty: Modern Warfare на накопителе, уже давно стало поводом для шуток. Чтобы вы понимали: полная версия игры с сетевым режимом и Warzone заберёт более 225 Гбайт. Разработчики, кажется, поняли, что это стало проблемой. Именно поэтому они анонсировали возможность удалять ненужные режимы, освобождая тем самым место на накопителе.

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Руководитель разработки Modern Warfare, господи Пол Хэйл, пообещал, что в патче 1.28 на PC появится эта самая возможность — обновление выйдет уже завтра. На консолях данная возможность присутствует уже давно. С её помощью можно убирать с диска сюжетную кампанию и кооператив, оставляя только сетевые режимы.

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Gonshik
14:28
Хватит уже нести этот бред заученный.
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aeolus777
14:27
43? Кто в своем уме буде тс таким моником играть то?
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
aeolus777
14:26
в эти игры на чем не играй все равно они лучше и интереснее не станут
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Игорь Стратиенко
14:25
На ПК обычно есть выбор где покупать, потому есть конкуренция между магазинами, цены ниже. А консоли изначально созданы для продажи игр через магазины производителей(консоли продаются даже ниже себест...
Распаковка розничной версии Xbox Series X впервые попала на видео
Максим
14:24
и действительно!
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Gonshik
14:23
Тот самый случай когда Жигули старенькие лучший выбор по всем фронтам. И болен на голову тот кто посмеет это опровергнуть.
Palit RTX 3090 GamingPro уже можно купить в России почти за 171 000 рублей
Aktay
14:22
Ну, плакать-то тоже никто не будет: они не выпустят биосы, выпустят другие - "досвидос"!)
Некоторые материнские платы 400-й серии будут несовместимы с мощными процессорами Ryzen 5000 – ASUS Crosshair VII HERO на Х470 не поддерживает 12-ядерный Ryzen 9 5900X
Гусейн Гаджиев
14:22
Я тоже на снрверном сижу но ваши 3500и 10400 вместе взятые соснут против 2696v4
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ZjMeT4
14:22
для работы такие вещи берут а не для игр
Palit RTX 3090 GamingPro уже можно купить в России почти за 171 000 рублей
Andrey Kovalchuk
14:21
Кстати, что хорошо в этой замечательной плате, так это то, там даже те фазы питания, которые можно было бы распаять, и то частично выпилены (2 из 20). Прекрасная покупка за такие бабки =D https://3dne...
Palit RTX 3090 GamingPro уже можно купить в России почти за 171 000 рублей
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