То, сколько места занимается Call of Duty: Modern Warfare на накопителе, уже давно стало поводом для шуток. Чтобы вы понимали: полная версия игры с сетевым режимом и Warzone заберёт более 225 Гбайт. Разработчики, кажется, поняли, что это стало проблемой. Именно поэтому они анонсировали возможность удалять ненужные режимы, освобождая тем самым место на накопителе.

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Руководитель разработки Modern Warfare, господи Пол Хэйл, пообещал, что в патче 1.28 на PC появится эта самая возможность — обновление выйдет уже завтра. На консолях данная возможность присутствует уже давно. С её помощью можно убирать с диска сюжетную кампанию и кооператив, оставляя только сетевые режимы.