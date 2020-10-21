Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы DiRT 5 назвали дату выхода игры на PlayStation 5
Всё случится в ноябре. На всех платформах.

+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Подвезли дешевые 2070 - дешевле нет совсем нигде
Слив 2080 Super за гроши по промокоду MGA
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо

Разработчики из Codemasters, кажется, определились датой релиза DiRT 5 на консоли нового поколения от Sony. Проект прибудет на указанную платформу уже 12 ноября. Всем владельцам копии игры на PS4 подготовили максимально комфортные условия перехода на «некстген».

реклама

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Улучшений действительно хватает. Загрузки ускорятся в разы, кроссплатформенный мультиплеер с PS4 реализован, заявлена поддержка 4K и 120 fps, а на геймпаде задействованы адаптивные триггеры для улучшения тактильной отдачи.

Теперь мы знаем, что на PC DiRT 5 выйдет 5 ноября. В этот же день игра выйдет на PS4 и Xbox One. На Xbox Series гонка объявится 10 ноября, а 12 числа — на PS5.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

codemasters dirt 5
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы DiRT 5 назвали дату выхода игры на PlayStation 5
+
Cyberpunk 2077 порадует синхронизацией движений губ персонажей во всех локализациях, включая русскую
9
NVIDIA рассказала, какие игры с трассировкой лучей и DLSS выйдут до конца года
15
Ubisoft поделилась планами пострелизной поддержки Assassin’s Creed Valhalla
5
Состоялся релиз хоррора Amnesia Rebirth
+
Bungie представила эффектный сюжетный видеоролик крупного дополнения Destiny 2 Beyond Light
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 79
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
448
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
21
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
21
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
1

Сейчас обсуждают

Александр Дубовик
00:50
Потому что администрации сайта фиолетово, пишут ли тут о скидках на тыкву в США или на вибраторы в Китае
Цена Core i7 9700K впервые упала ниже 300 долларов – самый быстрый игровой CPU со скидкой в 120$
ApontiPiP
00:49
Я фанат mw, но в этот раз bo зашла как никогда, зачёт треарчу. Даже на моей старенькой вк я прочувствовал рейтрейсинг(теперь не вижу его смысл на нв картах). Графика отличная, динамика отличная, убрал...
Тест новой Call Of Duty: Black Ops Cold War успешно завершился
mistergrim
00:46
Необычно много раз использовано слово «необычный».
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
tarick
00:41
Если у нвидии "наблюдается бешеный спрос" - так это потому, что кеч30х0 - сцуко быстрые и их мало. А вот будет ли наблюдаться бешенный спрос на новые радеоны - это еще нужно посмотреть по их результат...
AMD попытается избежать спекуляций картами RX 6000
Александр Дубовик
00:40
Тыква дешевеет
Цена Core i7 9700K впервые упала ниже 300 долларов – самый быстрый игровой CPU со скидкой в 120$
Владимир Гнедышев
00:37
Пора готовиться слазеть с FXа.
12-ядерный Ryzen 9 5900X разогнался до 5 ГГц, обойдя Core i9-10900K на 20% в одноядерных тестах
Sergej V
00:35
не забывайте что там указаны цены без налогов и в каждом штате свой налог. а в РФ цена уже сразу с налогом указана.
Цена Core i7 9700K впервые упала ниже 300 долларов – самый быстрый игровой CPU со скидкой в 120$
hihimik
00:34
Почему это так должно быть? Это не мобильный камень, плюс это инженерник. Тут еще надо учесть, что он мог тестироваться с медленной памятью. Если так, то серийник с частотой 4700 на все ядра с нормаль...
AMD Ryzen 9 5900X ощутимо превосходит представителя Intel Rocket Lake-S в однопоточном режиме
Кирилл Марфич
00:27
А какой регион стоит у вас на телефоне?
Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
dmitry07
00:25
Будущее уже сегодня: похоже на многочисленные приложения "face capture" для смартфонов, расплодившихся в последнее время. Говнецо, короче.
Cyberpunk 2077 порадует синхронизацией движений губ персонажей во всех локализациях, включая русскую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем