Авторы DiRT 5 назвали дату выхода игры на PlayStation 5
Всё случится в ноябре. На всех платформах.
Разработчики из Codemasters, кажется, определились датой релиза DiRT 5 на консоли нового поколения от Sony. Проект прибудет на указанную платформу уже 12 ноября. Всем владельцам копии игры на PS4 подготовили максимально комфортные условия перехода на «некстген».
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Улучшений действительно хватает. Загрузки ускорятся в разы, кроссплатформенный мультиплеер с PS4 реализован, заявлена поддержка 4K и 120 fps, а на геймпаде задействованы адаптивные триггеры для улучшения тактильной отдачи.
Теперь мы знаем, что на PC DiRT 5 выйдет 5 ноября. В этот же день игра выйдет на PS4 и Xbox One. На Xbox Series гонка объявится 10 ноября, а 12 числа — на PS5.
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