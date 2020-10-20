Состоялся релиз хоррора Amnesia Rebirth
У-у-у, страшно.
Хорошие новости для любителей пощекотать себе нервы: буквально только что в продажу поступил хоррор Amnesia Rebirth от превосходно знающих своё дело разработчиков из Frictional Games. Несмотря на все свои заслуги в области игропрома, новинку девелоперы оценивают очень скромно: в Steam она, например, предлагается всего за 515 рублей.
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По сюжету Amnesia Rebirth, мы играем за Таси Трианон, пришедшую в себя где-то в глубине алжирской пустыни и не помнящую ничего, что произошло за последние несколько дней: зачем она здесь, что было до этого, где все остальные и так далее. В процессе прохождения нам придётся восстанавливать воспоминания, ведь только так Таси удастся пережить весь беспощадный ужас.
Критики вчера остались довольны Amnesia Rebirth, заявив, что Frictional Games удалось выдержать атмосферу и организовать грамотное повествование, при этом не прибегая к новомодным графическим технологиям и порадовав отличной оптимизацией проекта.
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