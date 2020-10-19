Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Критики остались довольны хоррором Amnesia Rebirth
Достойное продолжение культовой серии.

+
2070 Super по САМОЙ низкой цене в рублях за все время
Слив RTX 2080 по минимальнейшим ценам
RTX 3090 - смотри ЦЕНУ и в каментах ждут тебя

Чуть больше суток остаётся до выхода Amnesia Rebirth, и сегодня студия Frictional Games сняла эмбарго на публикацию профессиональных обзоров, тем самым дав нам понять, что она не боится подобных публикаций до выхода своего проекта. Да и, судя по оценкам, тут не бояться, а гордиться надо: на момент написания данной заметки средний рейтинг Amnesia Rebirth на агрегаторе Metacritic составлял 84 балла из 100 возможных, а на OpenCritic игру к прохождению рекомендовали 81 % обозревателей.

реклама

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как пишут обозреватели, Frictional Games удалось создать первоклассный держащий игрока в напряжении хоррор, при этом внедрить в него достойную сюжетную линию и порадовать отличным техническим исполнением: несмотря на отсутствие современных графических технологий вроде трассировки лучей, Amnesia Rebirth выглядит красиво, атмосферно, и, главное, радует своей оптимизацией.

Естественно, более полной картина станет после завтрашних пользовательских рецензий. А пока что при желании можно оформить предварительный заказ с 10-процентной скидкой, или всего за 463,5 рубля.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

frictional games amnesia rebirth
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Критики остались довольны хоррором Amnesia Rebirth
+
Rainbow Six Siege появится в подписке Xbox Game Pass уже в этот четверг
+
Фанаты Cyberpunk 2077 воссоздали в Forza Horizon 4 машину Джонни Сильверхенда
4
В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
7
Деревня, Стоунхендж и гигантский волк на свежих живописных скриншотах Assassin’s Creed Valhalla
7
Стал известен тираж, которым разошлась «доисторическая» Far Cry Primal
7

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 69

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
3
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
81
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
28
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
43
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
13
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
27
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
4
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
29

Сейчас обсуждают

Notorius
18:00
Так в этом вся суть амд-фанов. Много ядер задешево. Вот 2700 для них отличный проц, ну или 2600. З600х - это уже жля почти элиты. Ну а на 3700 сидят небожители. О каком 3900 или, тем более, 5900 ты го...
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
Павел Лобанов
17:52
Телефон хорош, но я год назад купил Honor View 20 на этом же процессоре за 15700 руб. Не спорю что Хуавей Р 30 Про покруче и красивше, но 50000 это перебор.
Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
corsi
17:52
Топы nV - а именно GA100 - вышли еще летом и таки делает их TSMC. Пока проблемы только с игровыми видеокартами.
Объемы поставок GeForce RTX 3070 остаются низкими — дефицит NVIDIA Ampere может сохраниться
viva la Артём
17:51
Фенрир уже не тот)
Деревня, Стоунхендж и гигантский волк на свежих живописных скриншотах Assassin’s Creed Valhalla
VRoman
17:51
И к тому же GPU-чипы - это не единственная деталь на плате. А Китай производит и перевозит большую часть всего-всего в мире.
Объемы поставок GeForce RTX 3070 остаются низкими — дефицит NVIDIA Ampere может сохраниться
freedom1
17:47
У - убожество.
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
D3v1L0rN
17:47
Мда, праздник перфекциониста! Респект за такую статью, хоть что-то годное стало появляться тут на оверклокерс.ру
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Evgeniy Som
17:45
Каких затрат и так понятно каких, рендер игры в более высоком разрешении.
Блогер протестировал RTX 3090 в Witcher 3, Horizon Zero Dawn и Crysis 3 в сверхвысоком разрешении 8К
Alagar81
17:45
Нормально все с корпусом, после того как снял резинки с верхних кулеров (они были коричневые и действительно кулеры были как чужеродные) и поставил решетки, меня внешний вид полностью устроил. Со стор...
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Boris_leo
17:43
Да уж! Пора бить табло не говну которое это пишет, а тому кто это публикует ... Сайт скатился ниже уровня ОБС!
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем