Критики остались довольны хоррором Amnesia Rebirth
Достойное продолжение культовой серии.
Чуть больше суток остаётся до выхода Amnesia Rebirth, и сегодня студия Frictional Games сняла эмбарго на публикацию профессиональных обзоров, тем самым дав нам понять, что она не боится подобных публикаций до выхода своего проекта. Да и, судя по оценкам, тут не бояться, а гордиться надо: на момент написания данной заметки средний рейтинг Amnesia Rebirth на агрегаторе Metacritic составлял 84 балла из 100 возможных, а на OpenCritic игру к прохождению рекомендовали 81 % обозревателей.
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Как пишут обозреватели, Frictional Games удалось создать первоклассный держащий игрока в напряжении хоррор, при этом внедрить в него достойную сюжетную линию и порадовать отличным техническим исполнением: несмотря на отсутствие современных графических технологий вроде трассировки лучей, Amnesia Rebirth выглядит красиво, атмосферно, и, главное, радует своей оптимизацией.
Естественно, более полной картина станет после завтрашних пользовательских рецензий. А пока что при желании можно оформить предварительный заказ с 10-процентной скидкой, или всего за 463,5 рубля.
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