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Возможно, новая God of War выйдет уже в феврале
Но всё это вилами на воде писано.

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В середине сентября Sony в рамках своей презентации скромненько, но со вкусом анонсировала новую часть серии God of War. Никакой информации о новом проекте кроме релиза в следующем году и того, что Кратос призвал нас готовиться к рагнарёку, пока нет. Однако внимательные пользователи сегодня наткнулись на сайте IMDb на упоминание 5 февраля как даты релиза новинки.

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Вскоре данную информацию с сайта IMDb благополучно удалили, но снимки экрана у предусмотрительных пользователей остались. Бытует мнение, что дата выхода новой God of War на IMDb была опубликована случайно и вообще является заглушкой.

Любопытно другое: на утечку отреагировал «отец» God of War Кори Барлог, который не опроверг указанную в ней дату выхода, а написал «Рагна-что? Никогда об этом не слышал». Дело в том, что многие новостные ресурсы называют новинку God of War Ragnarok, хотя официально полное название проекта объявлено не было.

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