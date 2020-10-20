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Глава Valve подтвердил, что компания неоднократно приступала к созданию Half-Life 3
Но каждый раз заходила в тупик.

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Продолжение истории молчаливого физика Гордона Фримена, судьбой которого управляет загадочный мужчина в строгом костюме, является одним из самых желанных игровых проектов современности, но спустя тринадцать лет после выхода Half-Life 2 Episode Two полноценного сиквела мы так и не дождались.

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Отдельные представители Valve пару раз откровенно поясняли, что компания несколько раз приступала к производству продолжения серии, но каждый раз не могла придумать ничего такого, что оправдало бы ожидания сообщества. Теперь же эту информацию подтвердил сам глава Valve Гейб Ньюэлл в рамках закрытой встречи с организатором и ведущим церемонии The Game Awards Джеффом Кили, содержанием которой поделился популярный блогер Тайлер Маквикер, известный своими публикациями на тему проектов Valve.

Как уточнил Ньюэлл, Valve несколько раз приступала к созданию Half-Life 3, но каждый раз процесс заходил в тупик, и проект получался неинтересным. А выпускать неинтересные продукты «просто ради того, чтобы что-то выпустить» Valve не собирается. Зловещее молчание компании касательно Half-Life 3 вызвано нежеланием раздражать аудиторию, поскольку, как считает Ньюэлл, лучше тихо заниматься делом и рассказать о проекте, когда он к этому готов, чем устроить анонс, а потом постоянно всё переделывать.

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Впрочем, ещё не всё потеряно, и дожить до выхода продолжения истории Гордона Фримена вполне возможно. По словам главы Valve, сотрудники студии после выпуска Half-Life Alyx как никогда мотивированы на создание продолжения серии. Правда, энтузиазму мешает пандемия, из-за которой, по подсчётам Ньюэлла, производительность труда в Valve снизилась более чем на 50 %. Из-за этого он даже подумывает о переводе сотрудников в Новую Зеландию, где сейчас находится сам и где провёл всю самоизоляцию.

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