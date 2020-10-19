Старший арт-директор Assassin’s Creed Valhalla Рафаэль Лакост решил, что игре в Сети уделяется недостаточно много внимания и дал повод игровым ресурсам написать о ней ещё одну заметку. Лакост опубликовал пачечку скриншотов «Вальгаллы», на которых изображены различные живописные игровые локации. Здесь нам и ночная деревня викингов, и морозное побережье с морскими котиками, и знаменитый Стоунхендж. Даже гигантский волк — и тот присутствует.

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Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla повествует о попытке завоевания Англии викингами под предводительством нашего главного героя Эйвора. В процессе прохождения мы, естественно, повстречаем представителей Ордена Ассасинов, в противном случае это была бы уже не Assassin’s Creed, а «Скайрим» на новый лад.

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Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября. На днях проект ушёл в печать, так что дата выхода уже не изменится.