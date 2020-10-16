Когда вчера вечером состоялся релиз Age of Empires III Definitive Edition, можно было предположить, что на волне ностальгии игроки начнут массово нахваливать обновлённую версию проекта, за которым в своё время проведено немало вечеров. Но на практике всё оказалось куда менее романтично: если сейчас проследовать на Steam-страничку Age of Empires III Definitive Edition, то можно обнаружить 49-процентный пользовательский рейтинг на основании более чем полутора тысяч рецензий.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В основном игроки жалуются на никудышную оптимизацию и сильные «просадки» частоты кадров при увеличении числа юнитов на экране. Хотя разработчики и рекомендуют обладать графическими ускорителями хотя бы класса GeForce GTX 980 или Radeon R9 Fury, но игроки считают требования ремастера к «железу» непропорционально высокими по отношению к изменению уровня его графического исполнения в сравнении с оригинальной игрой.

Кроме того, приходят жалобы на вылеты на рабочий стол, проблемы с ИИ, а также ненужные изменения в звуковом сопровождении.

реклама

реклама

Естественно, есть у ремастера и плюсы: игра объективно стала выглядеть современнее, появились новые цивилизации, которые интересно изучать, также многие хвалят обучающий режим «Искусство войны». Остаётся надеяться, что недоработки будут оперативно исправлены.