Проблемы с оптимизацией и недоработки: Age of Empires III Definitive Edition получила смешанные оценки в Steam
Когда вчера вечером состоялся релиз Age of Empires III Definitive Edition, можно было предположить, что на волне ностальгии игроки начнут массово нахваливать обновлённую версию проекта, за которым в своё время проведено немало вечеров. Но на практике всё оказалось куда менее романтично: если сейчас проследовать на Steam-страничку Age of Empires III Definitive Edition, то можно обнаружить 49-процентный пользовательский рейтинг на основании более чем полутора тысяч рецензий.
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В основном игроки жалуются на никудышную оптимизацию и сильные «просадки» частоты кадров при увеличении числа юнитов на экране. Хотя разработчики и рекомендуют обладать графическими ускорителями хотя бы класса GeForce GTX 980 или Radeon R9 Fury, но игроки считают требования ремастера к «железу» непропорционально высокими по отношению к изменению уровня его графического исполнения в сравнении с оригинальной игрой.
Кроме того, приходят жалобы на вылеты на рабочий стол, проблемы с ИИ, а также ненужные изменения в звуковом сопровождении.
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Естественно, есть у ремастера и плюсы: игра объективно стала выглядеть современнее, появились новые цивилизации, которые интересно изучать, также многие хвалят обучающий режим «Искусство войны». Остаётся надеяться, что недоработки будут оперативно исправлены.
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