NetherRealm показала геймплей за Рейна в Mortal Kombat 11
Неделю назад NetherRealm Studios официально представила набор Kombat Pack 2 для Mortal Kombat 11, в состав которого войдут Милина, Рейн и гостевой персонаж Рэмбо. До релиза набора, а вместе с ним и ультимативного издания остался ещё месяц, поэтому оставшееся время разработчики будут использовать, чтобы постепенно знакомить нас с троицей героев.
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Начать было решено с Рейна — именно ему и посвящён новый геймплейный видеоролик Mortal Kombat 11. Будучи повелителем стихии воды, Рейн атакует противников волнами, водяными дисками, а также устраивает водяные смерчи, сдирающие с оппонента шкуру. В общем, немного антинаучно, но всё же весело.
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