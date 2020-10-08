Рэмбо, Милина и Рейн скоро пополнят список бойцов в Mortal Kombat 11
Недавно Эд Бун пообещал, что 8 октября станет известно, что нового ждёт Mortal Kombat 11, и вот, буквально несколько минут назад в официальном Twitter-аккаунте игры появилось сообщение о грядущем выпуске второго набора бойцов под названием Kombat Pack 2. В его состав войдут Милина, Рейн, а также гостевой персонаж — Рэмбо.
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Выход набора назначен на 17 ноября. В тот же день в продажу поступит Mortal Kombat 11 Ultimate Edition: полный сборник, включающий в свой состав базовую игру, расширение Aftermath и два набора бойцов, включая только что анонсированный.
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