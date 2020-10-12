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Слух: Obsidian взялась за разработку новой части The Outer Worlds

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The Outer Worlds стала вполне удачным проектом от Obsidian Entertainment в новой франшизе: игроки остались довольны, в сентябре для игры вышло громадное сюжетное дополнение, а на следующий год запланирован релиз второго дополнения. Но на этом история The Outer Worlds как игровой франшизы, судя по всему, не закончится.

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Как сообщил игровой аналитик Даниэль Ахмад, обладающий массой связей в индустрии и часто публикующий информацию «из первых уст», новая часть The Outer Worlds сейчас находится на стадии предварительного производства. Как уточняет Ахмад, неизвестно, во что это всё выльется, и выльется ли вообще, однако на текущий момент дела обстоят так.

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Стоит отметить, что даже если добытые Ахмадом сведения правдивы, то ждать релиза новой части The Outer Worlds придётся ещё очень долго. Во-первых, сейчас Obsidian трудится над фэнтезийной ролевой игрой Avowed, а во-вторых, препроизводство — это самая ранняя стадия подготовки игры, в рамках которой прорабатывается мир, персонажи, сюжет и прочий «фундамент».

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Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что оригинальная The Outer Worlds после года EGS-эксклюзивности уже на следующей неделе — 23 октября — появится на прилавках Steam.

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