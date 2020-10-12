Слух: Obsidian взялась за разработку новой части The Outer Worlds
The Outer Worlds стала вполне удачным проектом от Obsidian Entertainment в новой франшизе: игроки остались довольны, в сентябре для игры вышло громадное сюжетное дополнение, а на следующий год запланирован релиз второго дополнения. Но на этом история The Outer Worlds как игровой франшизы, судя по всему, не закончится.
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Как сообщил игровой аналитик Даниэль Ахмад, обладающий массой связей в индустрии и часто публикующий информацию «из первых уст», новая часть The Outer Worlds сейчас находится на стадии предварительного производства. Как уточняет Ахмад, неизвестно, во что это всё выльется, и выльется ли вообще, однако на текущий момент дела обстоят так.
Стоит отметить, что даже если добытые Ахмадом сведения правдивы, то ждать релиза новой части The Outer Worlds придётся ещё очень долго. Во-первых, сейчас Obsidian трудится над фэнтезийной ролевой игрой Avowed, а во-вторых, препроизводство — это самая ранняя стадия подготовки игры, в рамках которой прорабатывается мир, персонажи, сюжет и прочий «фундамент».
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Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что оригинальная The Outer Worlds после года EGS-эксклюзивности уже на следующей неделе — 23 октября — появится на прилавках Steam.
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